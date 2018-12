Der amerikanische Finanzkonzern Glacier Bancorp Inc. (ISIN: US37637Q1058, NASDAQ: GBCI) gibt eine Sonderdividende von 30 US-Cents je Aktie bekannt. Investoren erhalte die Sonderdividende am 17. Januar 2019 (Record date: 8. Januar 2019). Es ist die insgesamt 15. Sonderdividende, die das Unternehmen auszahlt. Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,04 US-Dollar an regulärer Dividende ausgeschüttet. Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Kursniveau ...

