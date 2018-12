The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.12.2018

TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A185XJ2 OPUS-CHART.ISS.42 16/21 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB0XX9 LB.HESS.THR.CARRARA07A/13 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5JM0 LB.HESS.THR.CARRARA01B/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH6KH3 HSH NORDBANK GMZ 7 17/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA USU05526AE50 B.A.T. CAP. 17/20 REGS BD00 BON USD N

CA BA36 XFRA DE0001108553 BUNDANL.V08/19NK OZSS BD01 BON EUR N

CA BB37 XFRA DE0001135374 BUNDANL.V. 08/19 BD01 BON EUR Y

CA BA0D XFRA DE0001142529 BUNDANL. KPS 4.1.19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0JVA9 DEKA AUD FESTZINS 17/19 BD01 BON AUD N

CA XFRA USU05526AH81 B.A.T. CAP.17/22 REGS FLR BD01 BON USD N

CA XFRA USU05526AK11 B.A.T. CAP. 17/27 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USU05526AM76 B.A.T. CAP. 17/47 REGS BD01 BON USD N

CA DUTB XFRA US615369AD70 MOODY'S 14/19 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1432550694 ZHONGRONG INTL.B.16 16/19 BD02 BON USD N

CA ICS1 XFRA US2924482068 EMPRESAS ICA S.A.B.ADR/4 EQ00 EQU EUR N

CA XFRA US30258F1021 FC GLOB. RLTY NEW DL-,01 EQ01 EQU EUR N