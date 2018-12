Der Niedergang von Bankentiteln begann kurz vor der Finanzkrise, als das globale Finanzsystem drohte zu kollabieren. Nur mit massiven Interventionen von Notenbanken konnten dem System wieder liquide Mittel zugeführt werden, die Aktien allerdings konnten sich nicht mehr auf dem Stand von vor der Krise erholen. Die Commerzbank-Aktie hat es nicht minder schwer erwischt, Mitte 2013 notierte das Papier wieder knapp unterhalb von 6,00 Euro. Zwar konnte anschließend eine Erholungsbewegung zurück in den Bereich von grob 14,40 Euro vollzogen werden, diese Handelsspanne wurde jedoch lehrbuchmäßig in den letzten Jahren rauf und runter gehandelt. Aktuell notiert das Papier abermals im Bereich der unteren Begrenzung, die aus technischer Sicht trotz der jüngsten Kursverluste eine zuverlässige Unterstützung darstellt. Am Ende einer Kursbewegung ist sehr häufig eine Zuspitzung des gegebenen Trendverlaufs zu erkennen, der sich in einem Kursabschlag von knapp 5 Prozent im gestrigen Handel mehr als offenbart. In den nächsten Wochen dürfte es weiter sehr volatil zugehen, favorisiert wird aber eine klare Bodenbildung bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...