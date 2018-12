News von der börsenotierten burgenländischen Cleen Energy: Wie die Gesellschaft mitteilt, wird die Abwicklung des am 24. Juli 2018 gemeldeten Großauftrages für einen Produzenten von klinischem Hanf, entgegen der ursprünglichen Planung, erst im Jahr 2019 erfolgen. Der dafür für das Geschäftsjahr 2018 veranschlagte Umsatz von rund 1,16 Mio. Euro wird laut Unternehmen somit erst im Geschäftsjahr 2019 ergebniswirksam werden. Die Gesellschaft wird mit einem Auftragsvolumen in Höhe von rund 4 Mio. Euro in das neue Geschäftsjahr 2019 starten. Im Geschäftsjahr 2018 wird eine Umsatzsteigerung von ca. 20% auf rund 3 Millionen Euro realisiert werden. Alle Zahlen sind den Angaben zufolge vorläufig. Der Jahresabschluss 2018 der ...

