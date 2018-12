FRANKFURT (Dow Jones)--Der Spezialchemiekonzern Covestro will durch Zukäufe weiter wachsen. "Wir können uns mehrere kleine, einige mittlere und einen großen Zukauf vorstellen", sagte Konzernchef Markus Steilemann der Rheinischen Post. "Groß heißt: im Milliardenbereich. Mit kleineren und mittleren Firmen sind wir in Kontakt. Die Zeiten für Zukäufe werden nach den jüngsten Kurskorrekturen besser."

Auf die Frage, ob Covestro an der Bayer-Beteiligung am Chemieparkbetreiber Currenta interessiert ist, gab Steilemann keine konkrete Antwort. Akquisitionen müssten für die Investoren Wert schaffen und das Kerngeschäft stärken, sagte er der Zeitung. "Für den Betrieb von Chemieparks gibt es die unterschiedlichsten Beispiele." Bayer sucht einen Käufer für seinen 60-prozentigen Anteil am Chemieparkbetreiber Currenta, der auch Covestro-Werke in Leverkusen, Dormagen und Krefeld betreut.

Der geplante Stellenabbau bei Covestro betreffe in Deutschland vor allem den Standort Leverkusen. Weltweit sollen 900 Stellen wegfallen, davon 400 in Deutschland. "Der bis Ende 2020 geplante Stellenabbau zielt vor allem auf die Verwaltung und einzelne Bereiche der Geschäftssegmente", sagte Steilmann der Zeitung. "In Deutschland ist in erster Linie der Standort Leverkusen betroffen, wo unsere Zentrale und viele Verwaltungsbereiche sitzen."

In Leverkusen habe die Covestro AG über 3.000 Mitarbeiter. Der Abbau koste den Konzern in diesem Jahr einen zweistelligen Millionenbetrag. Die Rückstellung für den sozialverträglichen Stellenabbau sei ein Grund für die Gewinnwarnung im November gewesen.

Mit Blick auf den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union bereite sich Covestro vorsorglich auf einen harten Brexit vor. "Wir klären schon mal Einfuhrformalitäten und Zollfragen", sagte Steilemann der Rheinischen Post. Covestro mache zwar nur 2 Prozent seines Umsatzes in Großbritannien und habe dort auch keine Produktion. Doch viele Kunden könnten stark vom Brexit betroffen sein, etwa die Automobilindustrie.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 28, 2018 01:42 ET (06:42 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.