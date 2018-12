Die Furcht vor einem länger dauernden Regierungsstillstand in den USA hat den US-Dollar in der Nacht auf Freitag weiter belastet und dem Euro Rückenwind verliehen. Um 9 Uhr hielt der Euro bei 1,1459 Dollar nach 1,1377 beim Richtkurs vom Donnerstag. In New York hatte der Euro gegen 22 Uhr zuletzt mit 1,1439 Dollar notiert.Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...