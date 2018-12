FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future kann die am Donnerstag im späten Handel erzielten Gewinne nicht verteidigen und geht in einen erneute Abwärtsbewegung über. Am letzten Handelstag des Jahres wird mit geringen Umsätzen bei einer weiterhin hohen Volatilität gerechnet. Etwas Window-Dressing zum Handelsschluss ist dabei nicht auszuschließen.

Der März-Kontrakt des DAX-Futures verliert 49 auf 10.426 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 10.499,5 und das Tagestief bei 10.407,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 4.870 Kontrakte.

December 28, 2018 03:03 ET (08:03 GMT)

