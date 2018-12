Zum Jahresabschluss haben sich die Anleger am Freitag vorsichtig aus der Deckung gewagt. Der Dax stieg in den Anfangsminuten um 0,7 Prozent auf 10.452 Punkte, nachdem er am Donnerstag 2,4 Prozent verloren hatte. Mit einem großen Kurssprung sei aber nicht zu rechnen, sagte ein Händler.

Den vollständigen Artikel lesen ...