Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag im frühen Handel zu einer Gegenbewegung angesetzt, nachdem er am Donnerstag nach den Weihnachtsfeiertagen mit massiven Verlusten aus der Sitzung gegangen war. Mit einer furiosen Aufholjagd im späten Handel hatte am Vortag die Wall Street ihre deutlichen Verlaufsverluste wettgemacht und mit fester Tendenz geschlossen. Eine klar nachvollziehbare Erklärung für die rasante Erholung waren Börsianer aber schuldig geblieben.

In Zeiten solch hoher Volatilität sei jedoch alles möglich, hiess es dazu aus Handelskreisen. Im Moment könne man überhaupt nur einige wenige Stunden voraus schauen. Derweil verlagert sich der Fokus in den USA erneut hin zur politischen Bühne. So wurde in der Nacht auf Freitag bekannt, dass sich der teilweise Stillstand der Regierungsgeschäfte in den Vereinigten Staaten wohl ...

