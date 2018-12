Dass beim Finanzwissen der österreichischen Bevölkerung Aufholbedarf besteht, bestätigen zahlreiche Studien und Umfragen, zuletzt auch jene des Marktforschungsinstituts market im Auftrag der Wiener Börse. "Fehlende Kompetenz schlägt sich auf das Anlageverhalten durch. So verpassen die Österreicher gerade in Zeiten niedriger Zinsen Rendite-Chancen und setzen weiterhin aufs Sparbuch", sagt Börsenvorstand Christoph Boschan. "Finanzbildung ist effektiver Konsumentenschutz. Nur wer sich mit Wirtschafts- und Finanzthemen beschäftigt, kann fundierte Entscheidungen über Veranlagung und Geld treffen." "Für eine zukunftsgerichtete Finanzplanung ist ein Basis-Set an Finanzwissen unerlässlich. Wir müssen den ...

