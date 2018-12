Der Wiener Aktienmarkt hat den letzten Handelstag in diesem Jahr freundlich begonnen. Allerdings fürchten Marktteilnehmer nach einer Achterbahn der Kurse an den US-Börsen in den vergangenen zwei Tagen eine größere Volatilität. Am kommenden Montag bleibt die Wiener Börse geschlossen.Der heimische Leitindex ATX notierte am ...

