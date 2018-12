Die OMV hat die Übernahme des Shell Upstream Geschäfts in Neuseeland abgeschlossen, das Joint Venture-Beteiligungen an Pohokura (48%), dem größten Gasproduktionsfeld in Neuseeland, und Maui (83,75%) umfasst sowie die zugehörige Infrastruktur für Produktion, Lagerung und Transport. Der Kaufpreis beträgt USD 578 Mio und unterliegt den üblichen Anpassungen. Die OMV war Partner in den erworbenen Assets (die früheren Anteile der OMV: 26% in Pohokura und 10% in Maui) und übernimmt nun die Betriebsführung in beiden Joint Ventures. Wirtschaftlich ist die Transaktion mit 1. Januar 2018 wirksam.

