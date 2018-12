BERLIN (Dow Jones)--Die von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) angekündigten technischen Vorschriften für Hardware-Nachrüstungen bei Pkw liegen nach Angaben seines Ministeriums nun vor. Damit definiere der Bund die Anforderungen für wirksame Systeme, hieß es in einer Mitteilung des Ministeriums, das ein 30-seitiges Papier für die "Technischen Anforderungen an Stickoxid (NOx)-Minderungssysteme" veröffentlichte.

"Jetzt ist die Nachrüstindustrie am Zug, wirksame Systeme zu entwickeln, mit denen alle Grenzwerte und Vorschriften eingehalten werden", forderte Scheuer in der Mitteilung. "Sofern diese erfüllt sind, wird das Kraftfahrt-Bundesamt schnellstmöglich die Genehmigung erteilen, damit die Nachrüst-Systeme zeitnah auf dem Markt angeboten werden können. "

Hardware-Nachrüstungen zur Minderung der NOx-Emissionen sind Teil des "Konzepts für saubere Luft und die Sicherung nachhaltiger Mobilität in unseren Städten" - für öffentliche Busse, schwere Kommunalfahrzeuge, Handwerker- und Lieferfahrzeuge sowie Pkw. Fahrzeughalter können demnach in den besonders belasteten Regionen im Fall erforderlicher Verkehrsbeschränkungen Angebote bekommen, wie sie ihre Mobilität erhalten können - so die Möglichkeit, dass Diesel-Kfz der Schadstoffklassen "Euro 4" und "Euro 5" von Verkehrsbeschränkungen ausgenommen werden können, wenn diese im realen Fahrbetrieb weniger als 270 Milligramm NOx pro Kilometer ausstoßen.

Die Bundesregierung habe für die Hardware-Nachrüstsysteme für Diesel-Pkw ein geeignetes Prüf- und Nachweisverfahren entwickelt, das Grundlage für die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis (ABE) durch das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) sei und in 2019 schnellstmöglich als Anlage in die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) aufgenommen werde, betonte das Ministerium. Die Erteilung einer ABE durch das KBA werde bereits im Vorgriff auf die StVZO-Änderung auf Basis der nun veröffentlichten Prüf- und Nachweisvorschriften möglich sein.

