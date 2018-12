Welche Erfolgsfaktoren sind wichtig beim automatisierten Fahren? Automobilhersteller beschäftigen sich inzwischen verstärkt mit den Anforderungen an zukünftige Technologien zur Sicherstellung des psychischen Wohlbefindens bei hochautomatisierten Fahrten. Durch maßgebende Studien erschließen sich immer wieder neue Erkenntnisse, wie sich Passagiere im automatisierten Fahrmodus wirklich wohlfühlen können. Ausgeklügelte Interaktionskonzepte erweisen sich hierbei als einer der Erfolgsfaktoren. Durch tiefgründiges Hinterfragen gelingt es Autoherstellern wie BMW, zunehmend kundenorientierte Produktableitungen für ein passendes Fahrverhalten des Fahrzeuges für automatisierte Fahrstufen zu erzielen.

Dieser Beitrag gibt einen Einblick in eine Untersuchung des wichtigen Akzeptanzaspekts "psychisches Wohlfühlen" im Zuge einer Forschungsarbeit an der Hochschule für Oekonomie und Management München in Kooperation mit der BMW Group und bringt zugleich Erkenntnisse über das Konstrukt der Komfortwahrnehmung beim hochautomatisierten Fahren.

Das automatisierte Fahren wird von Experten grundsätzlich in fünf Levels eingeordnet. Nachdem Level 1 (Fahrerassistenzsysteme) heute bereits weit verbreitet ist und die angebotenen Systeme aus Level 2 (teilautomatisiertes Fahren) mit beispielsweise Lenk- und Spurhaltesystemen oder ferngesteuertem Einparken inzwischen auf einem hohen Entwicklungsstand angelangt sind, rückt die Einführung von Level 3 (hochautomatisiertes Fahren, HAF) immer näher.

Bei Level 3 fährt das Fahrzeug, ohne dass der Mensch am Fahrerarbeitsplatz hierfür seine Sinne Sehen, Hören oder Fühlen einbringen muss. Daher ist es von besonderer Bedeutung herauszufinden, inwieweit dieser Fahrzustand das psychische Empfinden der Fahrer beeinflusst. Der Unterschied zwischen Level 3 und Level 4 (vollautomatisiertes Fahren, jedoch mit fahrtüchtigem Fahrer) besteht im Wesentlichen darin, dass das Fahrzeug schwierigere Verkehrssituationen nun selbst lösen kann und überwiegend selbständig fährt, während sich der Fahrer im Level 3 nur in bestimmten Situationen vom Fahrgeschehen abwenden kann. Das verbleibende Level 5 (Autonomes Fahren, nun mit Passagieren auf allen Plätzen) war nicht Bestandteil der Forschungsarbeit. Generell muss das hochautomatisierte Fahren erst auf die breite Akzeptanz der Gesellschaft stoßen und sich flächendeckend etablieren.

Komponente Mensch

Für Level 3 stehen die Komponente Mensch sowie die Interaktion zwischen Mensch und Maschine im Vordergrund. Neben den rechtlichen und technischen Fragestellungen, deren Klärung bereits Voraussetzung für die Einführung des autonomen Fahrens ist, ist es umso essentieller, sich damit auseinanderzusetzen, unter welchen Voraussetzungen auch der Fahrer gewillt ist, sich dem Fahrzeug so anzuvertrauen, dass er die Fahraufgabe während der exakt definierten Level-3-Fahrphase beruhigt an das Fahrzeug übergibt und dem Fahrzeug wirklich vertraut.

Nur dann, wenn der Fahrer dieses Vertrauen in die Funktionsweise des Systems aufbaut, wird es möglich sein, diesen weiteren Schritt umzusetzen. Da dieses Vertrauen aktuell noch nicht entwickelt ist, muss es erst geschaffen werden.

Die Forschungsfragen aus der Arbeit drehen sich daher um die Identifikation und das Zusammenspiel der Einflussparameter des hochautomatisierten Fahrens auf das Komfortempfinden und somit auf den Vertrauensaufbau. Konkret stellte das Forschungsteam folgende Fragen:

