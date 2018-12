AARHUS (IT-Times) - Der dänische Windkraftanlagenbauer Vestas Wind Systems A/S hat den bisher größten Modernisierungsauftrag in der Unternehmensgeschichte gemeldet. Auftraggeber ist Phoenix Wind Repower LLC. Insgesamt geht es um drei Windenergie-Projekte in Texas, USA. Investor ist ein Fonds, der vom...

Den vollständigen Artikel lesen ...