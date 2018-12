Die USA besitzen eine Schuldenobergrenze. Diese war sicher nicht gemacht, damit sie immer wieder angehoben wird. Doch genau so wird es gemacht und der Goldpreis wird profitieren. In den nächsten zehn Jahren dürfte allein der Schuldendienst, also die Zinszahlungen auf US-Staatsschulden auf 915 Milliarden US-Dollar im Jahr ansteigen. Das ist dreimal so viel wie noch heute. Das zeigen Berechnungen des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...