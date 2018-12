Der US-Präsident stürzt den Welthandel mit Zöllen in Turbulenzen und wettert gegen die Welthandelsorganisation. Für die WTO geht es ums Überleben.

Mit dem Zoll-Rundumschlag von US-Präsident Donald Trump brennt es in der Welthandelsorganisation (WTO) in Genf an allen Ecken und Enden. Dort wehren sich Handelspartner und wollen Handelsdispute in geordnetem Rahmen austragen. Aber Trumps Team blockiert das fast 25 Jahre erfolgreiche System der Streitschlichtung in der WTO mit der Weigerung, neue Richter für das Berufungsgremium zu ernennen.

Mit dem Ende der Amtszeit zweier Richter wird es Ende 2019 handlungsunfähig.

"Das Berufungsgremium hat nicht nur Übereinkommen umgeschrieben und umfangreiche neue Regeln aufgestellt, denen Mitglieder nie zugestimmt hatten", monierte der US-WTO-Botschafter Dennis Shea im August. Es habe "die US-Regierung dabei behindert, Arbeiter und Unternehmen gegen unfaire Handelspraktiken zu schützen".

Washington verlangt Reformen. Das Weiße Haus will beim Ernennungsprozess derjenigen, die Streitfälle im Welthandel entscheiden, mehr mitreden.

Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer hat auch manche Entscheidung kritisiert. Zum Beispiel im Fall von delfinfreundlich gefangenem Thunfisch: Mexiko hatte sich beschwert, die USA sollten die gleichen Kriterien anlegen wie Mexiko. Die USA sehen das gar nicht ein, vor allem, wenn es um den eigenen Markt geht.

Das ist nicht alles: Die USA nutzen das Forum auch für Attacken gegen China und werfen Peking vor, "Handelspartner zu behindern, zu benachteiligen und ihnen Schaden zuzufügen". ...

