Facebook hat am Donnerstag unterschiedliche Signale ausgesendet. Am deutschen Markt ging es für die Aktie zunächst um annähernd 4% nach oben. In den USA allerdings ging es für Facebook sofort nach Handelsbeginn wieder nach unten, am Ende des Tages standen aber auch hier leichte Kursgewinne zu Buche.

Insgesamt befindet sich die Aktie allerdings weiterhin in einem charttechnischen Abwärtstrend. Dies sollten Investoren und Analysten nicht übersehen. Möglicherweise ist allerdings in Höhe von 115 ... (Frank Holbaum)

