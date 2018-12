Unterföhring (ots) -



28. Dezember 2018. Die FBI-Profiler der Erfolgs-Serie "Criminal Minds" sind noch immer gut im Geschäft: Am 3. Januar 2019 bestreiten sie in SAT.1 ihre 300. Episode. Darin wird es für die Zuschauerlieblinge Dr. Spencer Reid (Matthew Gray Gubler) und Penelope Garcia (Kirsten Vangsness) besonders brenzlig, denn sie geraten in die Fänge eines Serienkillers ... SAT.1 zeigt das Finale der 13. Staffel und den Auftakt der 14. Staffel von "Criminal Minds" als spannende Doppelfolge am 3. Januar 2019, um 20:15 Uhr.



Zehn Dinge, die Sie noch nicht über den Crime-Hit wussten:



1. Zu wild getanzt? Nachdem sich Matthew Gray Gubler das Knie verdrehte, konnte er ein paar Monate nicht richtig laufen. Die Verletzung wurde in der fünften Staffel als Folge einer Schießerei kurzerhand ins Drehbuch geschrieben. 2. Berühmte Freunde: David Rossi hat ein Foto von sich und Ex-Beatle Ringo Starr auf dem Schreibtisch. Kein Zufall, denn Darsteller Joe Mantegna ist privat gut mit dem Musiker befreundet. 3. Glück gehabt: Penelope Garcia (Kirsten Vangsness) sollte eigentlich nur in einer einzigen Episode auftauchen. Doch die Figur kam so gut beim Publikum an, dass die Computerspezialistin in die Stammbesetzung aufgenommen wurde. 4. Noch so ein Glückspilz: Obwohl Gubler beim Casting für die Rolle des verschrobenen Dr. Spencer Reid mehrfach abgelehnt wurde, ist er neben Vangsness als Einziger in jeder der bisher 14 Staffeln dabei. 5. Von wegen nicht speziell genug: Darsteller Gubler trägt niemals zusammenpassende Socken. Seiner Meinung nach bringt es Unglück. Auch in der Serie sieht man ihn als Dr. Reid manchmal mit unterschiedlichen Strümpfen. 6. Verwechslungsgefahr: Ursprünglich sollte die Serie "Quantico" heißen - wie der Stützpunkt des US Marine Corps im gleichnamigen Ort etwa 40 Meilen südlich von Washington D.C. Seit 2015 wurde eine andere US-Serie mit dem Titel "Quantico" produziert. 7. Multitalente: Die Darsteller der Serie arbeiten auch gerne hinter der Kamera mit. In der 14. Staffel führen sowohl Gubler, als auch Mantegna, Adam Rodriguez ("Luke Alvez") und A. J. Cook ("Jennifer Jareau") Regie. Für Letztere ist es sogar das erste Mal auf dem Regiestuhl. 8. Apropos Multitalent: Vangsness hat schon bei vier Episoden mit am Drehbuch geschrieben. Auch das Finale der 14. Staffel wird zum Teil aus ihrer Feder stammen. 9. Enge Freundschaft: Im November 2014Gubler traute seine "Criminal Minds"-Kollegin Paget Brewster und seinen besten Freund Steve Damstra. 10. "Criminal Minds" auf Koreanisch: Im Jahr 2017 gab es in Südkorea ein Remake der US-Serie. In romanischen Buchstaben lautet der Titel "keu-li-mi-neol Ma-in-deu".



