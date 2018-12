Der US-Baseballclub New York Yankees sucht offenbar Partner für die Übernahme des Regionalsportsenders Yes. Der Club spreche mit Amazon sowie der Rundfunkgruppe Sinclair Broadcast über ein gemeinsames Angebot für den Sender, der unter anderem die Spiele der Yankees überträgt, berichtete das "Wall Street Journal" (WSJ/Freitag) unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen.

Der Sender Yes gehört zum Unterhaltungskonzerns 21st Century Fox. Disney will den Konkurrenten übernehmen und muss verschiedene Geschäfte abgeben, um die Genehmigung für die Mehrheitsübernahme von 21st Century Fox zu bekommen. Dazu gehört auch Yes. Den Yankees gehören bereits 20 Prozent an dem Sender, nun strecke der Club die Fühler nach den restlichen 80 Prozent aus, so die Zeitung. Dabei habe der Club schon bei einer Reihe von potenziellen Partner vorgefühlt.

Disney strebt dem Bericht zufolge eine Bewertung von 5 bis 6 Milliarden US-Dollar an. Noch seien die Gespräche in einem frühen Stadium. Die Yankees sollen zudem auch mit dem Kabelnetzbetreiber Altice USA gesprochen haben, hieß es weiter./nas/she

