Gegessen und getrunken wird immer. Möglicherweise in Vergessenheit geratene, Klassiker - abseits der FANG-Aktien - haben ein Comeback. Während der S&P 500 um rund neun Prozent unter dem Rekordhoch notiert, konnte Coca-Cola im November Kursgewinne verzeichnen. Investoren erwarten, dass sich das Geschäft auch in einem herausfordernden Konjunkturumfeld weiterhin gut entwickelt. So hat Coca-Cola im vergangenen Quartal ein organisches Umsatzwachstum von sechs Prozent erreicht, wobei das Absatzplus bei zwei Prozent lag. Die zunehmend gesundheitsbewussten Kunden haben verstärkt zu den Light- und Zero-Versionen von Coca-Cola und zu Wasser mit wenig mineralischem Geschmack gegriffen. Der Konzern plant daher das Geschäft in diesen Bereichen weiter auszubauen ....

Den vollständigen Artikel lesen ...