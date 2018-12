München (ots) -



Die Party des Jahres mit den Stars von "Berlin - Tag & Nacht" und "Köln 50667"



- Volle Ladung Musik mit Anne Marie, Mandy Carpisto, NKSN & Teesy uvm. - Ausstrahlung: Montag, 31. Dezember 2018, ab 20:15 Uhr



Willkommen 2019 - und die Party des Jahres steigt bei RTL II: Mit dabei sind die Stars von "Berlin - Tag & Nacht" und erstmals auch von "Köln 50667" sowie musikalische Topacts. Von drei Locations aus bringen Mandy Capristo, Anne Marie, NKSN & Teesy und viele weitere Hochkaräter die Party ins heimische Wohnzimmer. Highlights sind auch dieses Jahr die Live-Schalten ans Brandenburger Tor in Berlin inklusive Silvester-Countdown.



Der Party-Marathon des Jahres steht an: Am Silvestertag 2018 feiern die Stars von "Berlin - Tag & Nacht" und "Köln 50667" zusammen mit musikalischen Topacts ins neue Jahr. Im Berliner Matrix geben Leon, Alina, Milla, Jannes und Franzi alles und feiern zu den Clubdsounds der Hauptstadt. Mit dabei: Mike Heiter, Josh, Kush Kush sowie NKSN & Teesy.



Im österreichischen St. Anton begrüßen Chico, Diego und Lina das neue Jahr und lassen es mit Sylvia Wollny, Lorenz Büffel, Melanie Müller, Feuerherz und Annemarie Eilfeld krachen. Highlights sind auch dieses Jahr die regelmäßigen Schalte ans Brandenburger Tor in Berlin, wo Paula und Rick zusammen mit RTL II-Moderatorin Steffi Brungs den Countdown für 2019 in die Wohnzimmer bringen.



