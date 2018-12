EXCHANGE NOTICE, DECEMBER 28, 2018 SHARES EFORE OYJ: RIGHTS ISSUE A total of 365 863 897 shares will be traded as old shares as of January 2, 2019. Identifiers of Efore Oyj's share: Trading code: EFO1V ISIN code: FI0009900054 Orderbook id: 24252 Number of shares: 421 636 788 Trading ends: Trading code: EFO1VN0118 ISIN code: FI4000359617 Orderbook id: 164261 Last trading day: 28 December 2018 Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260 TIEDOTE, 28. JOULUKUUTA 2018 OSAKKEET EFORE OYJ: UUSIEN OSAKKEIDEN YHDISTELY Yhteensä 365 863 897 osaketta otetaan kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 2. tammikuuta 2019. Efore Oyj:n osakkeen perustiedot: Kaupankäyntitunnus: EFO1V ISIN-koodi: FI0009900054 id: 24252 Osakemäärä: 421 636 788 Kaupankäynti päättyy: Kaupankäyntitunnus: EFO1VN0118 ISIN-koodi: FI4000359617 id: 164261 Viimeinen kaupankäyntipäivä: 28.12.2018 Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260