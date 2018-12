Nach einem sehr positiven Handelstag am Mittwoch kehrte an der Wall Street gestern schon wieder Ruhe ein und die Kurse purzelten wieder nach unten. Auch die McDonald's-Aktie konnte sich diesem Trend nicht widersetzen und gab nach. Im New Yorker Handel verlor die Aktie des Fast-Food-Riesen fast 2 %. Zwischenzeitlich stand der Kurs sogar noch tiefer; mal sehen, wie es in den nächsten Tagen weitergeht.

Aktuelles zur Aktie: 100-Tagelinie nah am Kurs!

Die 100-Tagelinie könnte hier vielleicht ... (Maximilian Weber)

