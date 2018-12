Der letzte Handelstag 2018 und mit der #242 auch der letzte gabb des Jahres. Gehandelt wird heute bis 14:15, dann Schlussauktion. Am Mittwoch, den 2. Jänner geht es dann wieder los, auch mit dem gabb. Spannend wird heute noch sein, ob der ATX mehr oder weniger als 20 Prozent ytd-Minus heimbringen wird. Per gestern Schluss waren es 21,6 Prozent, aber heute Vormittag sah es besser aus. Unser wikifolio ist 13,8 Prozent im Minus ytd, besser als die Österreich-Fonds.ATX ( Akt. Indikation: 2737,80 /2738,00, 2,11%) Gestern gab es jedenfalls einen weiteren recht originellen Dezember-Tag an der Wall Street. Zuerst sah man ein grosses Minus im Dow, dann noch ein Plus von mehr als einem Prozent. Die Vola ist da und auf dem höchsten Stand seit 3 Jahren. Im Jänner ...

