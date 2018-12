Unter den 110 Aktien des HDax hat keine besser abgeschnitten als Innogy. Während der Gesamtmarkt in die Tiefe gestürzt ist, konnten die Aktionäre des Energiekonzerns einen Gewinn von 24% verbuchen. Was sind die Gründe, wie geht es weiter und was sagt das alles über RWE und E.On aus?

