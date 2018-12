DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Deutschland findet die Jahresschlussbörse statt, der Handel endet nach einer verkürzten Sitzung schon um 14.00 Uhr MEZ. Auch in Österreich findet nur eine verkürzte Sitzung (bis 14.15 Uhr MEZ) statt.

MONTAG (Silvester): In Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, Russland und Japan ruht der Börsenhandel am letzten Tag des Jahres 2018. In Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden, Spanien, Hongkong und Australien finden verkürzte Börsensitzungen statt. In den USA endet der Anleihehandel schon um 20.00 Uhr MEZ.

DIENSTAG (Neujahr): Alle Börsen im Beobachtungsuniversum von Dow Jones Newswires bleiben geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (12:53 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.511,60 +0,67% -6,93% Euro-Stoxx-50 2.991,17 +1,83% -14,63% Stoxx-50 2.750,85 +2,02% -13,44% DAX 10.570,74 +1,82% -18,17% FTSE 6.704,61 +1,82% -14,35% CAC 4.685,34 +1,89% -11,81% Nikkei-225 20.014,77 -0,31% -12,08% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,64 +8

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,57 44,61 +2,2% 0,96 -20,6% Brent/ICE 52,90 52,16 +1,4% 0,74 -16,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.278,54 1.275,70 +0,2% +2,84 -1,9% Silber (Spot) 15,34 15,23 +0,7% +0,11 -9,4% Platin (Spot) 796,50 796,50 0% 0 -14,3% Kupfer-Future 2,70 2,67 +1,2% +0,03 -19,5%

Der Goldpreis bleibt als "sicherer Hafen" weiterhin gesucht. Der Preis für die Feinunze legt erneut leicht zu. Unterstützt wird der Anstieg auch vom weiter nachgebenden Dollar. Damit rückt die psychologisch wichtige Marke von 1.300 Dollar wieder in greifbare Nähe.

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit moderaten Gewinnen und einer Fortsetzung der Erholungsbewegung der beiden extrem volatilen Vortage dürfte die Wall Street in den letzten Handelstag einer turbulenten Woche starten. Analysten rechnen jedoch mit einer Fortsetzung der hohen Volatilität auch im neuen Jahr, nachdem der Dow-Jones-Index an Heiligabend den größten Tagesverlust vor Weihnachten und am Mittwoch dann den stärksten Tagesgewinn in seiner Geschichte gezeigt hatte. "Der Markt wartet weiterhin auf eine Vielzahl von Antworten in Bezug auf die politischen Entwicklungen, den Handelskonflikt und die Konjunkturentwicklung", so Marktstratege JJ Kinahan von TD Ameritrade. Dazu komme die Unsicherheit über das weitere Zinserhöhungtempo der US-Notenbank. Daher wollten die meisten Analysten auch noch nicht davon sprechen, dass der Markt schon seinen Tiefpunkt gesehen habe. Es bedürfe noch einiger Wochen mit Kursgewinnen, um die "Schäden", die seit Beginn des vierten Quartals verursacht worden seien, zu beheben. Bei den Einzelwerten geht es für die Aktie des Marihuanaherstellers Aphria vorbörslich um knapp 19 Prozent nach oben. Der Cannabisproduzent Green Growth Brands bietet 1,5714 eigene Aktien für eine Aphria-Aktie, womit Aphria mit etwa 2 Milliarden US-Dollar bewertet wird.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Dezember PROGNOSE: 60,0 zuvor: 66,4 17:00 Rohöllagerbestände (Woche)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Erholungsbewegung an Europas Börsen weitet sich bis Freitagmittag noch aus. Haupttreiber sind die Vorgaben von Wall Street, wo es am zweiten Tag in Folge nach einem extrem volatilen Handel mit den Kursen kräftig aufwärts ging. Die Nachrichtenlage ist extrem dünn und übergeordnet weiter schlecht für Aktien angesichts von Konjunktursorgen, Brexit, etc. In Deutschland wird letztmals in diesem Jahr gehandelt, das Geschäft endet am Nachmittag schon um 14.00 Uhr. Auch in Österreich findet eine verkürzte Sitzung (bis 14.15 Uhr) statt. Dagegen wird in Europa in London, Paris und Amsterdam auch am Silvestertag noch gehandelt, wenn auch verkürzt. Die Kursgewinne am Aktienmarkt ändern kaum etwas daran, dass das Aktienjahr 2018 für die meisten Anleger ein Desaster war. Der DAX hat seit Jahresbeginn knapp 20 Prozent an Wert eingebüßt. Damit gehört er zu den großen Verlierern in Europa. Ihm folgen Madrid mit minus 16 und Paris mit minus 14 Prozent. Unternehmensseitig ist die Nachrichtenlage dünn. Die Wirecard-Aktie ist trotz der jüngsten herben Verluste Gewinner des Jahres im DAX. Seit Jahresanfang hat sie um fast 37 Prozent zugelegt. Und geht es nach dem Erstinvestor und früheren Aufsichtsratschef Klaus Rehnig, ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. In einem Interview mit dem Handelsblatt stuft er Wirecard als Übernahmekandidaten ein. Ein Gebot sieht er bis zu 50 Prozent über dem aktuellen Kurs. Im Handel wird dies als "telling his book" eingestuft, weil er als Aktionär damit seine eigenen Interessen vertrete. Für die Aktie geht es um 3,5 Prozent nach oben. Covestro ziehen um 3 Prozent an. Der Spezialchemiekonzern will durch Zukäufe weiter wachsen. "Wir können uns mehrere kleine, einige mittlere und einen großen Zukauf vorstellen", sagte Konzernchef Markus Steilemann der Rheinischen Post.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.33 Do, 17:18 % YTD EUR/USD 1,1464 +0,30% 1,1451 1,1415 -4,6% EUR/JPY 126,45 -0,27% 126,52 126,39 -6,5% EUR/CHF 1,1250 -0,40% 1,1281 1,1301 -3,9% EUR/GBP 0,9033 -0,07% 0,9041 0,9021 +1,6% USD/JPY 110,31 -0,55% 110,48 110,72 -2,1% GBP/USD 1,2691 +0,37% 1,2665 1,2654 -6,1% Bitcoin BTC/USD 3.626,75 +0,81% 3.603,63 3.752,00 -74,8%

Der Dollar setzt seine Abwärtstendenz auch zum Wochenausklang fort. Im Gegenzug steigt der Euro im Tageshoch bis auf 1,1476 Dollar und liegt aktuell nur knapp unter diesem Niveau. Marktbeobachter verwiesen weiterhin auf den ungelösten Haushaltsstreit in den USA, der sich bis in das nächste Jahr ziehen dürfte. Im fast leeren US-Senat fiel am Donnerstag nur wenige Minuten nach Sitzungsbeginn die Entscheidung, sich auf Montag, den letzten Tag dieses Jahres zu vertagen. Über das Haushaltsgesetz soll aber erst am 2. Januar wieder verhandelt werden.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach dem späten und abrupten Dreh der US-Indizes in positives Terrain am Donnerstag, ist es an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien am Freitag nach oben gegangen mit den Kursen. Lediglich in Tokio, wo letztmals im laufenden Jahr gehandelt wurde, gaben die Kurse etwas nach. Der Nikkei-Index büßte nach dem fulminanten knapp 4-prozentigen Anstieg vom Vortag 0,3 Prozent ein auf 20.015 Punkte. In der Jahresbilanz 2018 bedeutet das ein Minus von rund 12 Prozent. Gebremst wurde die Kursentwicklung zum Wochenausklang vom festeren Yen. In Schanghai, wo letztmals 2018 gehandelt wurde, und in Hongkong lagen die Indizes zunächst jeweils moderat im Plus, allerdings rutschte der HSI im späten Geschäft etwas ab. Für Druck auf den HSI sorgte das kräftige Minus von fast 6 Prozent bei Sinopec. Hintergrund waren Berichte, wonach der Raffinierer mit Wetten auf die Ölpreisentwicklung falsch gelegen haben soll. Der Schanghai-Composite verzeichnete 2018 das schlechteste Börsenjahr seit 2008 und verlor fast 25 Prozent an Wert.

CREDIT

Nachdem die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen (CDS; Credit Default Swaps) am Vortag deutlich in die Höhe gesprungen waren, zeigen sie sich am Freitag stabil. Allenfalls bei den Sub Financials werden die Marktteilnehmer vorsichtiger. Die Prämien waren hier in den vergangenen 12 Monaten deutlich teurer geworden. Mit Blick auf die Credit-Märkte gehen die Marktstrategen der LBBW davon aus, dass die schwächeren Wachstumsperspektiven inzwischen weitgehend eingepreist sind. Eine zusätzliche weitere signifikante Spreadausweitung wäre nur bei einer erneuten drastischen Verschlechterung in Richtung Rezessionsszenario zu rechtfertigen, heißt es.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Covestro will mit Zukäufen wachsen

Der Spezialchemiekonzern Covestro will durch Zukäufe weiter wachsen. "Wir können uns mehrere kleine, einige mittlere und einen großen Zukauf vorstellen", sagte Konzernchef Markus Steilemann der Rheinischen Post. "Groß heißt: im Milliardenbereich. Mit kleineren und mittleren Firmen sind wir in Kontakt. Die Zeiten für Zukäufe werden nach den jüngsten Kurskorrekturen besser."

Air Berlin zahlt fast 100 Mio Euro aus Staatsdarlehen zurück

Knapp anderthalb Jahre nach der Pleite von Air Berlin hat die insolvente Fluggesellschaft einen Großteil des Hilfskredits des Bundes in Höhe von 150 Millionen Euro zurückgezahlt. Wie die Bild-Zeitung am Freitag berichtete, erklärte Insolvenzverwalter Lucas Flöther, dass bis Ende Dezember "rund 98 Millionen Euro" des Darlehens der staatlichen KfW-Bank zurückgezahlt worden seien. Noch im August 2018 waren es demnach erst 75 Millionen Euro gewesen.

Baywa verkauft Solarpark in Südspanien an Meag

Der Mischkonzern Baywa hat den Solarparkt "Don Rodrigo" in Südspanien an einen Konzernmandanten des Munich-Re-Vermögensverwalters Meag verkauft. Don Rodrigo ist den Angaben zufolge das bisher größte Projekt, das die Erneuerbare-Energien-Tochter Baywa r.e. im Solarbereich umgesetzt hat.

Cannabisproduzent Green Growth plant feindliche Offerte für Aphria

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 28, 2018 06:57 ET (11:57 GMT)

Der Cannabisproduzent Green Growth Brands Ltd. plant ein feindliches Übernahmeangebot für den kanadischen Marihuanahersteller Aphria Inc. Die Offerte in Höhe von 11 kanadischen Dollar je Aktie würde Aphria mit rund 2,8 Milliarden kanadischen Dollar (rund 1,8 Milliarden Euro) bewerten.

