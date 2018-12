Mainz (ots) -



Der Name ist Legende, das Projekt gigantisch: Chinas "neue Seidenstraße" umfasst 65 Länder und fast zwei Drittel der Weltbevölkerung. Es geht um Infrastruktur, Absatzmärkte, Einflussnahme. Die ZDF-Asien-Korrespondenten Normen Odenthal und Thomas Reichart reisen auf dem See- und dem Landweg entlang der neuen Seidenstraße. In der zweiteiligen ZDF-Dokumentation "Die neue Seidenstraße - Chinas Griff nach Westen" zeigen sie am Mittwoch, 2., und am Donnerstag, 3. Januar 2019, jeweils um 22.15 Uhr, wie China mit dem größten Investitionsprogramm der Geschichte seinen Einfluss weltweit ausdehnt.



Bereits 900 Milliarden Dollar haben die Chinesen investiert. Sie versprechen Arbeit und Wohlstand für die Menschen entlang der neuen Seidenstraße, die ein Netzwerk über Asien und Teile Europas spannt. Werden diese Versprechen eingelöst? Antworten suchen die Reporter auf ihrer Reise - unter anderem an einem Güterzug-Terminal in der kasachischen Steppe, in einer Jurte in den kirgisischen Bergen oder am Duisburger Hafen.



Die Autoren reisen auf zwei Wegen Richtung Westen: Normen Odenthal folgt der Seeroute, entlang derer China Stützpunkte ausbaut, während Thomas Reichart auf dem Landweg der alten Seidenstraße durch Zentralasien folgt. Auf ihrer Reise entdecken sie überwältigende Landschaften, magische Orte und uralte Karawansereien, an denen der Mythos der alten Seidenstraße nach wie vor weiterlebt. Zugleich begegnet ihnen auf Megabaustellen und riesigen Güterumschlagplätzen Chinas neue Macht. Überall hoffen Menschen darauf, dass Handel und Austausch der Güter ihnen und ihren Kindern eine bessere Zukunft bringt.



Im ersten Teil von "Die neue Seidenstraße - Chinas Griff nach Westen" geht es am Mittwoch, 2. Januar 2019, 22.15 Uhr, "von China nach Pakistan" und im zweiten Teil am Donnerstag, 3. Januar 2019, 22.15 Uhr, "von Kirgisistan nach Duisburg". ZDFinfo sendet die zweiteilige Dokumentation am Samstag, 19. Januar 2019, 20.15 Uhr.



