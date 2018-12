Der in Frankfurt an der Börse notierte Linzer IT-Dienstleister S&T holt sich in einer außerordentlichen Hauptversammlung (HV) am 15. Jänner einen frischen Beschluss zum Erwerb eigener Aktien.Der Vorstand will sich dabei ermächtigen lassen, eigene Aktien im Ausmaß von bis zu 10 Prozent des Grundkapitals zu erwerben, sowohl über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...