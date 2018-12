Nach sechs Gewinnjahren in Folge am deutschen Aktienmarkt mussten Anleger 2018 erstmals wieder herbe Verluste hinnehmen. Der Leitindex Dax büßte mehr als 18 Prozent ein und brachte damit das verlustreichste Jahr hinter sich seit der internationalen Finanzkrise 2008. Am Freitag, dem verkürzten letzten Handelstag des Jahres, reichte es noch zu einem Plus von 1,71 Prozent auf 10 558,96 Punkte. Einen Tag zuvor war der Dax auf den niedrigsten Stand seit mehr als zwei Jahren gefallen.

Dabei hatte das Jahr hoffnungsvoll begonnen: Am 23. Januar stieg der deutsche Leitindex auf das historische Hoch von 13 596 Punkten. Doch nur gut zwei Wochen später war der Index bereits bis auf 12 000 Punkte eingebrochen. Aus Angst vor steigenden Zinsen in den USA zogen die Anleger die Reißleine.

Signale der Entspannung im Handelskrieg zwischen den USA und China bescherten dann im Frühjahr eine vorübergehende Erholung. Doch ab Mitte Juni ging es an der Börse immer weiter bergab. Zu viele Hunde waren letztlich des Hasen Tod: Der US-chinesische Handelskrieg verschärfte sich wieder. Die Konjunktur zeigte Anzeichen der Ermüdung, vor allem im Wachstumsmotorland China. Der sich immer mehr zuspitzende Brexit, der Ausverkauf an der US-Technologiebörse Nasdaq und zeitweise auch die italienische Schuldenkrise raubten den Investoren die letzten Nerven./bek/mis

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0008467416

AXC0121 2018-12-28/14:18