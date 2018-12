Ab dem 7. Januar soll sich Medienaussagen zufolge eine US-Delegation nach China begeben, um sich in den fortwährenden Handelsstreitigkeiten zwischen beiden Ländern um eine Lösung zu bemühen und die nächste Runde von Strafzöllen zu verhindern. Die aktuellen Strafzölle in Höhe von 300 Milliarden USD auf beiden Seiten könnten damit teilweise wieder aufgehoben werden und chinesischen Online-Aktien wieder spürbaren Aufwind verleihen. Gerade JD.com verloren während des Höhepunktes im Handelsstreit massiv an Wert und korrigierte binnen weniger Monate um über 62 Prozent. Zuvor markierte das Wertpapier noch um 50,00 US-Dollar zu Beginn dieses Jahres seinen vorläufigen Höhepunkt. Interessant gestaltet sich aber auch der aktuelle Aufenthaltsort des Wertpapiers, die Aktie ist auf das markante Unterstützungsniveau aus den Jahren 2014-2016 zurückgefallen und versucht sich an dieser Stelle an einer Stabilisierung. Diese scheint sich zumindest auf kurzfristiger Basis durch einen klaren Doppelboden immer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...