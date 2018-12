Der österreichische Aktienindex ATX hat heute, am letzten Handelstag des Jahres nach einer verkürzten Sitzung mit 2.745,78 Punkten geschlossen. Für Freitag bedeutet das ein Plus von 2,41 Prozent oder 64,53 Punkte. Gegenüber Ultimo 2017 liegt der ATX per heute 674,36 Punkte oder 19,72 Prozent im Minus.Das Jahreshoch lag ...

