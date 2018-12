Mainz (ots) -



Mittwoch, 2., Donnerstag, 3. und Freitag, 4. Januar 2019, jeweils um 19.20 Uhr Erstausstrahlungen



Auf Spurensuche: In der dreiteiligen Dokumentationsreihe "Das Geheimnis der Meister" untersucht und rekonstruiert ein Experten-Team unter der Leitung des Künstlers und Moderators Jasper Krabbé bedeutende Werke der niederländischen Malerei. 3sat zeigt die Reihe von Jaap van der Werff und Finbarr Wilbrink als Erstausstrahlung.



Am Mittwoch, 2. Januar 2019, um 19.20 Uhr begutachtet das Experten-Team ein Selbstporträt aus den jungen Jahren des berühmten Malers Rembrandt van Rijn. Untersucht werden die Farben, der Pinselstrich, die Farbgebung und das Licht. Warum ist das Porträt so dunkel, und wie erzeugte Rembrandt die magische Stimmung im Gesicht? Filmregisseur Peter Greenaway stellt den Lichteinfall mit Kamera und Lampen nach und kommt zu einem erstaunlichen Ergebnis.



Am Donnerstag, 3. Januar 2019, um 19.20 Uhr spüren die Experten anhand eines Selbstbildnisses dem Licht des Südens nach, den wilden Strichen des Meisters Vincent van Gogh. Ein Computertrick zeigt das Selbstporträt schließlich als eine Fotografie des Meisters. Um das Bild originalgetreu zu rekonstruieren, wiederholt das Team auch die Zerstörung des Gemäldes durch Messerschnitte eines psychisch Kranken.



Am Freitag, 4. Januar 2019, um 19.20 Uhr stellt die Rekonstruktion von Werken des Künstlers Karel Appel das Experten-Team vor große Herausforderungen. In der Nachkriegszeit wurde er mit an Kinderzeichnungen erinnernden Motiven bekannt. Gerade die scheinbare Schlichtheit setzt den ambitionierten Nachahmern zu. In Paris gehen sie auf Spurensuche und lassen Kinder das scheinbar simple Bild nachmalen. Warum das nicht gelingen kann, erklärt ein wichtiges Geheimnis des Meisters.



