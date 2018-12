SLEEPZ AG: Kapitalerhöhung aus genehmigten Kapital vollständig platziert DGAP-Ad-hoc: SLEEPZ AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung SLEEPZ AG: Kapitalerhöhung aus genehmigten Kapital vollständig platziert 28.12.2018 / 15:15 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch SLEEPZ AG: Kapitalerhöhung aus genehmigten Kapital vollständig platziert Berlin, 28.12.2018 - Die Privatplatzierung der neuen Aktien aus der am 21.12.2018 beschlossenen Kapitalerhöhung der SLEEPZ AG (ISIN DE000A2E3772) aus dem genehmigten Kapital konnte heute abgeschlossen werden. Sämtliche 892.181 neuen Aktien wurden übernommen. Der Gesellschaft fließen damit nach Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister der Gesellschaft liquide Mittel in Höhe von EUR 892.181,00 zu, die zur kurzfristigen Stärkung der Eigenkapitalbasis und der Liquidität der Gesellschaft verwendet werden. Mitteilende Person Alexander von Tschirnhaus, Vorstand, Tel: +49-30-203050, avt@sleepz.com 28.12.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SLEEPZ AG Schlüterstraße 38 10629 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 20 305-0 Fax: +49 (0)30 20 305-555 E-Mail: ir@sleepz.com Internet: www.sleepz.com ISIN: DE000A2E3772, DE000A2E4L59 WKN: A2E377, A2E4L5 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange; Warschau Ende der Mitteilung DGAP News-Service 762439 28.12.2018 CET/CEST ISIN DE000A2E3772 DE000A2E4L59 AXC0134 2018-12-28/15:15