=== M O N T A G, 31. Dezember 2018 (vorläufige Fassung) *** 02:00 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP) Dezember - Feiertagsbedingt Bleiben die Börsen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, Russland und Japan geschlossen; verkürzter Handel in Australien (04:10), Hongkong (05:00), Großbritannien (13:30), Frankreich, den Niederlanden und Spanien (je 14:00) sowie am US-Anleihenmarkt (20:00) D I E N S T A G, 1. Januar 2019 (vorläufige Fassung) - Märkte/Börsenfeiertag Deutschland, Österreich, Australien, Schweiz, Hongkong, China, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Südkorea, Niederlande, US-Anleihemarkt, US-Aktienmarkt NYSE, Nasdaq - FR/G7, Frankreich übernimmt den Vorsitz - EU/Rat der Europäischen Union, Rumänien übernimmt den Vorsitz (bis 30. Juni) M I T T W O C H, 2. Januar 2019 (vorläufige Fassung) *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Caixin Dezember *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Dezember PROGNOSE: 48,4 zuvor: 48,6 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Dezember (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,7 vorläufig: 1. Veröff.: 49,7 zuvor: 50,8 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Dezember (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,5 1. Veröff.: 51,5 zuvor: 51,8 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Dezember (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,4 1. Veröff.: 51,4 zuvor: 51,8 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Dezember zuvor: 53,1 *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Dezember (2. Veröffentlichung) 1. Veröff.: 53,9 zuvor: 55,3 - Märkte/Börsenfeiertag Schweiz, Japan, Russland ===

