- Europäische Aktienmärkte legen zu, nachdem Handelssessions in den USA und Asien positiv beendet wurden- DE30 prallt nach oben ab, der Ausblick bleibt weiterhin bärisch- EZB sieht Protektionismus weiterhin als größtes Risiko für 2019Die Aktienmärkte in Europa steigen am letzten Handelstag der Woche nochmal an, nachdem sowohl in den USA als auch in Asien die jeweilige Handelszeit positiv beendet werden konnte. Der Nikkei (JAP225) war der einzige asiatische Index, der heute nicht an Wert zulegen konnte, wohingegen die drei großen amerikanischen Indizes die Verluste von gestern wettmachen konnten und sogar noch im Gewinn schließen konnten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...