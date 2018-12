Von Thomas Rossmann

NEW YORK (Dow Jones)--Die jüngste Erholungsbewegung geht auch zum Wochenausklang an der Wall Street weiter. Damit endet eine höchst turbulente Handelswoche, nachdem der Dow-Jones-Index am Montag den größten Tagesverlust vor Weihnachten und am Mittwoch den stärksten Tagesgewinn in seiner Geschichte verzeichnet hatte. Analysten rechnen mit einer Fortsetzung der hohen Volatilität auch im neuen Jahr.

Der Dow-Jones-Index gewinnt kurz nach der Eröffnung 0,5 Prozent auf 23.261 Punkte. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite legen um jeweils 0,7 Prozent zu.

"Der Markt wartet weiterhin auf eine Vielzahl von Antworten in Bezug auf die politischen Entwicklungen, den Handelskonflikt und die Konjunkturentwicklung", so Marktstratege JJ Kinahan von TD Ameritrade. Dazu komme die Unsicherheit über das weitere Zinserhöhungstempo der US-Notenbank. Daher wollten die meisten Analysten auch noch nicht davon sprechen, dass der Markt schon seinen Tiefpunkt gesehen habe. Es bedürfe noch einiger Wochen mit Kursgewinnen, um die "Schäden", die seit Beginn des vierten Quartals verursacht worden seien, zu beheben.

Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist zum Wochenausklang übersichtlich. Der Index der Einkaufsmanager aus Chicago für Dezember fiel zwar auf 65,4 zurück von 66,4 im Vormonat, blieb damit aber klar über der Erwartung vom 60,0. Im Verlauf folgen noch die wöchentlichen US-Rohöllagerdaten.

Sichere Häfen bleiben gesucht

Der Goldpreis bleibt als Zufluchtsort in unsicheren Zeiten ein Favorit der Anleger. Der Preis für die Feinunze legt erneut zu. Unterstützt wird der Anstieg auch vom weiter nachgebenden Dollar. Damit rückt die psychologisch wichtige Marke von 1.300 Dollar wieder in greifbare Nähe. Der Preis für die Feinunze steigt um 0,1 Prozent auf 1.278 Dollar.

Auch die US-Anleihen sind weiter gesucht. Die Rendite zehnjähriger Papiere fällt um 1,8 Basispunkte auf 2,75 Prozent.

Der Dollar setzt seine Abwärtstendenz dagegen fort. Im Gegenzug steigt der Euro im Tageshoch bis auf 1,1478 Dollar und liegt aktuell nur knapp unter diesem Niveau. Marktbeobachter verweisen weiterhin auf den ungelösten Haushaltsstreit in den USA, der sich bis in das nächste Jahr ziehen dürfte. Im US-Senat fiel am Donnerstag nur wenige Minuten nach Sitzungsbeginn die Entscheidung, sich auf Montag, den letzten Tag des Jahres, zu vertagen. Über das Haushaltsgesetz soll aber erst am 2. Januar wieder verhandelt werden.

Die Ölpreise bleiben volatil. Nach den Vortagesverlusten zeigen sich die Preise mit moderaten Gewinnen. Teilnehmer verweisen auf die fortdauernd dünnen Umsätze. Übergeordnet bestimmen weiter die Entwicklungen im Handelsstreit zwischen den USA und China und die Angst vor einem Überangebot den Markt. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI steigt um 1,2 Prozent auf 45,15 Dollar, für Brent geht es um 0,2 Prozent auf 52,26 Dollar aufwärts.

Aphira mit Übernahmegebot gesucht

Bei den Einzelwerten geht es für die Aktie des Marihuanaherstellers Aphria um knapp 12 Prozent nach oben. Der Cannabisproduzent Green Growth Brands bietet 1,5714 eigene Aktien für eine Aphria-Aktie, womit Aphria mit etwa 2 Milliarden US-Dollar bewertet wird.

Green Growth machte zunächst ein freundliches Übernahmeangebot, bevor das Unternehmen nun mit einem feindlichen Gebot an die Öffentlichkeit ging. Green Growth hat nach eigenen Angaben die Unterstützung von rund 10 Prozent des in Streubesitz befindlichen Aktienkapitals und verfügt bereits über Aphria-Aktien in nennenswertem Umfang.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 23.261,43 0,53 122,61 -5,90 S&P-500 2.506,35 0,70 17,52 -6,26 Nasdaq-Comp. 6.624,21 0,68 44,72 -4,04 Nasdaq-100 6.330,43 0,67 42,13 -1,03 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,55 -1,6 2,57 135,0 5 Jahre 2,59 -2,7 2,62 66,6 7 Jahre 2,66 -1,5 2,68 41,7 10 Jahre 2,75 -1,8 2,77 30,8 30 Jahre 3,04 -1,5 3,06 -2,5 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.33 Do, 17:18 % YTD EUR/USD 1,1446 +0,15% 1,1451 1,1415 -4,7% EUR/JPY 126,35 -0,35% 126,52 126,39 -6,6% EUR/CHF 1,1227 -0,60% 1,1281 1,1301 -4,1% EUR/GBP 0,9033 -0,07% 0,9041 0,9021 +1,6% USD/JPY 110,41 -0,47% 110,48 110,72 -2,0% GBP/USD 1,2679 +0,27% 1,2665 1,2654 -6,2% Bitcoin BTC/USD 3.608,99 +0,32% 3.603,63 3.752,00 -74,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,15 44,61 +1,2% 0,54 -21,3% Brent/ICE 52,26 52,16 +0,2% 0,10 -17,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.277,50 1.275,70 +0,1% +1,80 -2,0% Silber (Spot) 15,35 15,23 +0,8% +0,12 -9,4% Platin (Spot) 793,60 796,50 -0,4% -2,90 -14,6% Kupfer-Future 2,71 2,67 +1,7% +0,05 -19,1% ===

