Die Kurserholung am letzten Handelstag des Jahres hat nichts daran geändert, dass die Aktienmärkte das Börsenjahr 2018 mehrheitlich mit einem Minus abgeschlossen haben. Der breit gefasste HDAX verbuchte unter dem Strich einen Verlust von 17 Prozent. Rund ein Fünftel der insgesamt gut 100 Indexmitglieder konnte das Jahr dennoch mit einer positiven Performance abschließen. Einige dieser Titel zählten auch heute wieder zu den größten Gewinnern. Ausschlaggebend dafür soll der so genannte "Window Dressing"-Effekt sein. Demnach legen sich viele Fondsmanager zur "optischen Verschönerung" der am Jahresende in den Rechenschaftsberichten ausgewiesenen Depotaufstellung gerne die Aktien ins Portfolio, die im abgelaufenen Jahr besonders gut abgeschnitten haben.Ob das in Zeiten des Internets (wo zumindest die größten Positionen der Fonds in der Regel laufend einsehbar sind) tatsächlich immer noch so ist, sei mal dahingestellt. Bei der Aktie von Wirecard passt die Logik aber sehr gut. Zum Jahresabschluss stieg der Kurs des DAX-Neulings heute noch einmal um gut 4 Prozent, wodurch die Gesamtperformance auf rund 43 Prozent verbessert wurde. Eine beeindruckende Zahl, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...