Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.NEH: NetEase am 28.12. -3,85%, Volumen 71% normaler Tage , GILD: Gilead Sciences am 28.12. -1,68%, Volumen 97% normaler Tage , GPRO: GoPro am 28.12. -1,60%, Volumen 83% normaler Tage , TL0: Tesla am 28.12. 5,61%, Volumen 119% normaler Tage , SBO: SBO am 28.12. 7,30%, Volumen 103% normaler Tage , AMS: AMS am 28.12. 7,98%, Volumen 0% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. AMS AMS 20.440 7.98% SBO SBO 57.350 7.30% Tesla TL0 333.870 5.61% GoPro GPRO 4.310 ...

