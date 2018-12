Das Zweite verlangt mehr Geld, um sein "Qualitätsniveau" zu halten. Das Erste droht: Geld her oder Verfassungsklage! Alles Selbstironie? Oder doch Satire? Die Diskussion um den Rundfunkbeitrag nimmt an Fahrt auf.

Seit Jahren schon plädiere ich für einen ebenso stattlichen wie staatlichen Mindestlohn, der Redakteuren in Zukunft gezahlt werden soll. Das ist nur dreiviertelwegs satirisch gemeint. Denn dieser Mindestlohn in Höhe von, sagen wir: 10.000 Euro brutto wäre an zwei Bedingungen gekoppelt. Erstens an den Nachweis ausreichender und vorzüglicher Arbeit - jeder Redakteur müsste eine bestimmte Menge Inhalt in einer bestimmten Zeit in einer bestimmten, von Maschinen nicht kopierfähigen Qualität abliefern, sonst drohen empfindliche Abzüge; man könnte die Bedingung neudeutsch minimum-quality-limit nennen. Zweitens bekäme jeder Redakteur für jede überflüssige Zeile und jeden überzähligen Satz, für jedes Klischee, jede Phrase, jedes Füllwort einen Abzug in Rechnung gestellt; man könnte diese Bedingung neudeutsch maximum-quantity-limit nennen.

Die Vorteile eines so gestalteten Mindestlohnes liegen auf der Hand, vor allem für Medienkonsumenten: Kein Spiegel-Reporter könnte uns mehr Märchen auftischen. Keine Magazin-Geschichte würde uns mehr Zeit (als nötig) rauben. Jede Kolumne, jeder Kommentar wäre eine Perle journalistischer Stilsicherheit, Lakonie und Prägnanz. Im Sinne einer (gleichsam) institutionalisierten Textoptimierung wäre außerdem darüber nachzudenken, Leser am Ende eines jeden Stückes über die gefühlte quality-time-ratio abstimmen zu lassen: Hat sich die Zeit-Investition (für sie) ...

