Die Zahl der Demonstranten ist in den vergangenen Wochen stetig zurückgegangen. Doch Beobachter rechnen mit einem Wiedererstarken der Proteste im Januar.

Am siebten Wochenende in Folge haben in Frankreich die sogenannten "Gelbwesten" gegen die Politik von Präsident Emmanuel Macron demonstriert. In etlichen Städten wie Paris, Marseille, Lyon, Toulouse und Bordeaux kam es am Samstag zu Protesten. Auch Straßensperren wurden wieder errichtet. Mancherorts gab es Auseinandersetzungen mit der Polizei.

Laut Schätzungen eines Fernsehsenders beteiligten sich allerdings nur noch rund 12.000 Menschen an den Demonstrationen nach knapp 40.000 in der vergangenen Woche. Offizielle ...

