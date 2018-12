Im ersten Halbjahr 2018 konnte Zalando noch ein positives Ergebnis von 36,7 Mio. EUR bekannt geben. Doch entfernten sich die Umsätze danach noch stärker von den ausgemachten Zielen, so dass die Berliner am 18. September die Umsatz- und Gewinnerwartungen für 2018 als unerreichbar vermeldeten. Die Abwärtsbewegung hielt an und das 3.Quartal wurde schließlich mit einem negativen Periodenergebnis in Höhe von 36,7 Mio. EUR abgeschlossen. Einer der Hauptgründe für die roten Zahlen war sicherlich der deutlich verzögerte Eintritt des umsatzstarken Herbst- und Wintergeschäfts durch den langen Sommer. Zusätzlich wirkte die Einpreisung von Rabatten umsatzschmälernd. Diese fielen höher aus, um die nachteiligen Folgen des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...