Berlin (ots) - Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat die Deutschen vor einem Rückfall in den Nationalismus gewarnt. Deutschland und Europa erlebten eine Rückkehr nationalistischer Utopien, die er sich nicht hätte vorstellen können, sagte der Grünen-Politiker in einem Interview mit dem Berliner "Tagesspiegel" (Sonntagausgabe).



https://www.tagesspiegel.de/politik/gruener-ministerpraesident-bad en-wuerttembergs-kretschmann-verschwinden-der-spd-waere-ein-dramatisc her-verlust/23810672.html



