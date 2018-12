Die zwischenzeitliche Performance, seit meiner jüngsten Betrachtung, konnte durch die Fortführung der Korrektur (C) meine damalige Sichtweise ausreichend genau nachvollziehen. Lediglich das Ausmaß von Welle (B) hat sich schwächer als prognostiziert dargestellt. Mit dieser Performance bestätigt die Aktie von BMW meine langfristige Sichtweise, wie diese im oberen Chart dargestellt ist. Demnach bewegt sich die BMW-Aktie in einer großen noch lange Zeit währenden Korrektur, und hierbei lediglich in ... (Henrik Becker)

