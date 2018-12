In meiner Langzeitanalyse vom September hatte ich den maximalen Abverkauf bis zur 1.00-Linie bei ca. 57 € beschrieben. Der obere Chart zeigt dieses Szenario auf. Die zwischenzeitliche Performance hat die Aktie der Bayer AG in der Tat so tief fallen lassen und damit für eine gewisse Überraschung gesorgt. Denn diese Performance nimmt auch direkten Einfluss auf das langfristige Bild; verzögert den von mir erwarteten finalen Anstieg, wie dieser im Langzeitchart dargestellt ist. Ungeachtet dessen ... (Henrik Becker)

Den vollständigen Artikel lesen ...