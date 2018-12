Die Aktie der Deutschen Börse AG befindet sich seit Sommer dieses Jahres in einer Korrektur, in deren Verlauf bereits ein Kursverlust von ca. 20 Prozent zu verzeichnen ist. Mit dieser Performance ist der Trend etwas über das von mir, in meiner jüngsten Betrachtung, aufgezeigte Ziel getreten. Die aktuelle Konstellation läßt auch einen zeitnah eintretenden Trendwechsel unwahrscheinlich erscheinen. Auch wenn der Blick auf den Langzeitchart ein anderes Bild vermitteln könnte, bleibt dieses Szenario ... (Henrik Becker)

