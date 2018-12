"Weser-Kurier" zu Jahreswechsel:

"Wenn wir nur einen Moment ehrlich zu uns selbst sind, dann geht es uns gut, sehr gut sogar. In anderen Regionen dieser Welt regieren täglich Terror, Krieg und Gewalt. Allein Respekt und Toleranz, Freiheit und Friede, Mitgefühl und Mitmenschlichkeit sind so unendlich wichtig. Es sind die Stärken unserer Demokratie. Dennoch ist die Stimmungslage in Deutschland nach Angaben des Hamburger Zukunftsforschers Horst Opaschowski so schlecht wie seit fünf Jahren nicht mehr. Daran sind all die Miesepeter, Stinkstiefel und Hasserfüllten in den sozialen Medien nicht ganz unschuldig. Sie sind nicht selten nur Lautsprecher, die meinen, die einzige Wahrheit zu verbreiten. Auf der anderen Seite stehen die Politiker. Wie soll ein so zerstrittener Haufen Ruhe und Ausgeglichenheit ausstrahlen, Optimismus vorleben, Signale senden, alles im Griff zu haben, wenn regelmäßig die Frage aufkommt, ob Schwarz-Rot die nächsten Monate übersteht?"/al/DP/he

AXC0013 2018-12-31/05:36