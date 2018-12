Brüssel - Drei Monate vor dem Brexit hat EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker von Grossbritannien eine klare Ansage zu den künftigen Beziehungen zur Europäischen Union gefordert. "Mein Appell ist: Rauft euch zusammen und sagt uns dann Bescheid, was ihr denn nun wollt", sagte Juncker der "Welt am Sonntag".

Grossbritannien will die EU am 29. März verlassen. Über den von Premierministerin Theresa May mit der EU ausgehandelten Austrittsvertrag soll das britische Parlament Mitte Januar ...

