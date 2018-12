Wer wäre nicht gern erfolgreicher, beliebter, vermögender? Viele Berufstätige fassen zum Jahreswechsel gute Vorsätze. Doch wer mit "ich möchte gerne" beginnt, macht bereits den ersten Fehler. Mit diesen Tipps klappt es.

Silvester ist da. Was soll sich im kommenden Jahr ändern? Was möchte ich erreichen? Fragen wie diese beschäftigen viele Menschen in diesen Tagen. Die Folge sind viele gute Vorsätze für alle Lebensbereiche, ob Sport, Familie oder Karriere. Gemeinsam ist: Die Pläne sind oft schon im Februar wieder vergessen. Es lohnt sich, den wichtigsten Wunsch herauszusuchen und sich diesen einmal genauer anzusehen. Mit den folgenden Tipps von einem Experten für persönliche Veränderung, einem Karriereberater und einem Professor für Philosophie wird aus einem Wunsch ein echter guter Vorsatz.

Den Wunsch verstehen

Jeder gute Vorsatz kommt irgendwoher. Aber wer nur mehr Sport machen möchte, weil es gerade modern ist, wird diesen Vorsatz voraussichtlich nicht umsetzen können. Ilja Grzeskowitz ist Experte für persönliche Veränderung. Er rät, Vorsätze logisch zu hinterfragen und zu verstehen. Wer sich also beispielsweise im kommenden Jahr mittags im Büro gesünder ernähren möchte, sollte eine Erklärung dafür haben, warum das eine gute Idee ist. Er rät zu folgenden Fragen: Warum ist gesunde Ernährung überhaupt wichtig? Was passiert im Körper? Welche Funktion haben Eiweiße, Kohlenhydrate, Fette? Welche Ernährungsformen gibt es? Solche Fragen lassen sich für jeden guten Vorsatz finden. "Nur wer seinen Vorsatz wirklich versteht, kann ihn einhalten", sagt Grzeskowitz.

Sehnsucht nach Veränderung fühlen

Wer also verstanden hat, warum es besser ist, mittags keine Pommes mehr zu essen oder warum es besser ist, stärker auf die Kollegen einzugehen, hat den ersten Schritt geschafft. Doch ebenso wichtig sei es, ihn auch wirklich umsetzen zu wollen. "Logik lässt uns verstehen, Emotionen lassen uns zum Handeln kommen", sagt Grzeskowitz.

"Ich muss mich auf das Ziel, das ich erreichen will, auch wirklich freuen", sagt Godehard Brüntrup. Er ist Professor für Philosophie an der Hochschule für Philosophie in München. Erst dann sei der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...