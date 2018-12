Kishore Mahbubani ist einer der führenden Intellektuellen in der asiatischen Welt. Im Interview spricht er über Chinas Aufstieg, den Handelsstreit zwischen Washington und Peking und die Krise des Westens.

WirtschaftsWoche: Professor Mahbubani, ist der chinesisch-amerikanische Streit um Zölle, Handelsbilanzdefizite und Technologietransfer der Beginn eines neuen Kalten Kriegs?Kishore Mahbubani: Der Wettbewerb zwischen China und den USA wird sich definitiv weiter verschärfen. Amerika ist süchtig danach, die ständige Nummer eins zu sein. Washington kann sich keine Welt ohne die USA als Nummer eins vorstellen. Viele Politiker verschließen einfach die Augen vor der Tatsache, dass China in wenigen Jahren die größte Volkswirtschaft der Welt sein wird. In einem Land wie Amerika, das weltweit für Meinungsfreiheit eintritt, begeht ein Politiker politischen Selbstmord, wenn er offen sagt, dass die USA bald nur noch die Nummer zwei sein werden. Das ist grotesk!

Ist kein Szenario einer baldigen Entspannung zwischen China und den USA vorstellbar?Das wird sehr schwierig. Ich glaube, es wird erst noch schlimmer werden, bevor es wieder besser wird. Die Beziehung ist sehr komplex. Es gibt bei dem Streit eine wirtschaftliche Dimension, eine politische, eine militärische, auch eine kulturelle Dimension, und über allem schwebt immer die Frage, wer nun die Nummer eins in der Welt ist. Das ist hoch komplex.

Ist Peking von der Trump-Präsidentschaft auf dem falschen Fuß erwischt worden?China hatte sich über Jahrzehnte an vernünftige US-Präsidenten und eine im Großen und Ganzen vernünftige Politik gewöhnt und dabei nicht bemerkt, dass sich in der amerikanischen Business Community ordentlich Ärger über Investitionsbedingungen, erzwungenen Technologietransfer und erschwerten Marktzugang in China aufgebaut hatte. Die Chinesen hätten sich viel stärker um die amerikanischen Unternehmen im Land kümmern müssen.

Haben westliche Unternehmen also recht, wenn sie in China auf die gleiche Offenheit pochen, die chinesische Investoren im Ausland vorfinden?Ja, natürlich haben die Unternehmen recht. Aber darum geht es der Trump-Administration ja gar nicht. Es geht ihr auch nicht darum, das amerikanische Handelsbilanzdefizit mit China zu reduzieren, sondern schlicht darum, China einzudämmen. Darum finde ich es problematisch, dass niemand sich mal vor China stellt, wenn Trump das Land attackiert.

Wird China seinen Markt weiter öffnen?Es gab Zeiten, da hat Peking sich wenig um die Belange ausländischer Unternehmen gekümmert. Inzwischen hat die Führung aber verstanden, dass sie auch etwas abgeben muss, und dass es um Vertrauen bei Unternehmen aus dem Westen werben muss. Dazu kommt: China ist die weltgrößte Handelsnation. Es ist in ihrem eigenen Interesse sich weiter zu öffnen.

Wie sollte Europa sich in dem US-chinesischen Streit positionieren?Europa muss sich überlegen, ob seine langfristigen geopolitischen Interessen noch dieselben wie die der USA sind. Europas größte Bedrohung geht nicht mehr von Russland und schon gar nicht von China aus, sondern von Afrika. 1950 war die Bevölkerung Afrikas halb so groß wie die Europas. Heute leben in Afrika mehr als doppelt so viele ...

